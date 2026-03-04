楽天の浅村栄斗内野手（３５）がオンラインカジノで賭博をしたとして、賭博容疑で宮城県警に書類送検されたことが４日、明らかになった。コーチ２人も同容疑で書類送検された。球団は個人名は明かさず、以下のようにコメントした。「昨年２月、当球団がオンラインカジノの利用に関し、球団内で自主申告の呼びかけを実施したところ該当者から自主申告があったため、宮城県警にご相談し、捜査にも真摯（しんし）に対応してまい