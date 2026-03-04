同じ湯で、ブロッコリー、さばの順にゆでるだけで主菜と副菜はほとんどできたようなもの。ご飯を炊いている間に準備万端！ この流れで行こう！調理時間：約40〜50分 ご飯❶ 米をとぎ、ハムを切って炊飯する40〜50分主菜❶ わかめをもどす副菜❶ ブロッコリーを小房に分ける 副菜 ❷ 湯を沸かし、ブロッコ