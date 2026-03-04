２月スペイン非製造業ＰＭＩは５１．９（前回１月５３．５、予想５２．９） ヘッドラインは予想を下回ったものの、スペインのサービス業セクターが拡大を続けていることは再確認された。 ただし、成長ペースは昨年6月以来の最低水準にとどまった。需要の軟化や市場環境の冷え込みが背景にあり、雇用の伸びも鈍化。 離職者の補充を見送る企業が一部見られ、先行きへの期待感は6カ月ぶりの低水準に落ち込ん