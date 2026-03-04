ユーロやや上値重い、スペイン非製造業ＰＭＩが予想下回る＝ロンドン為替 ２月スペイン非製造業ＰＭＩは５１．９（前回１月５３．５、予想５２．９）と予想を下回る結果だった。景気拡大ゾーンは続いているが、成長ペースは昨年6月以来の最低水準だった。スペインに関してはトランプ大統領との摩擦が発生していることもネガティブ材料か。 ユーロドルは1.1628レベルを高値に、足元では1.1600付