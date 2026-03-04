日本時間１７時５０分に仏非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（2月）17:50 予想49.6 前回49.6 （非製造業PMI（購買担当者指数）)