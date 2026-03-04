４日、第１４期全人代第４回会議の記者会見に臨む婁勤倹氏。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、中国は一貫して、大小の国々が互いを尊重し、平等であることは歴史の進歩の要件であり、国連憲章の最も重要な原則でもあると考えていると述べ、いかなる国も国際問題をコントロールし、他国の運命を左右し、発展の