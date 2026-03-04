スピードスケートの郄木美帆選手の引退発表を受け、姉の菜那さんが4日、自身のインスタグラムで妹への思いを明かしました。ミラノ・コルティナ五輪では3つの銅メダルを獲得した郄木選手。出場した五輪4大会では合計10個のメダルを獲得しました。そんな世界のトップを走り続けてきた郄木選手は、4日に自身のインスタグラムで引退を発表。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人