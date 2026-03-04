4日未明、広島・福山市の住宅で発砲音があり、突入した警察官が倒れている男を発見しました。男はその場で死亡が確認されました。4日午前4時15分ごろ、福山市川口町の住宅で、住人から「もめごとが起きている」といった通報がありました。この家には親子3人が住んでいて、自力で逃げ出し警察官に保護されましたが、その後まもなく、住宅の中から拳銃の発砲音があったということです。付近の住民は「今朝（サイレンの）大きな音がし