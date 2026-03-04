４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１６７５円３６銭（３・４３％）安の４万７２１４円１２銭だった。３日連続で下落した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２８８銘柄が値下がりした。（２２５種）の終値は、前日比２０３３円５１銭（３・６１％）安の５万４２４５円５４銭と、歴代５番目の下落幅を記録した。両株価指数とも下落率が３％を超える大幅な値下がりとなった。