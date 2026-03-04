4日の衆議院・財務金融委員会で、中道改革連合の伊佐進一議員が、暗号資産（仮想通貨）の「SANAE TOKEN（サナエトークン）」の問題を取り上げた。【映像】「サナエトークンの主催者を罪に問える？」に岡田審議官が回答伊佐議員は「高市総理の名前が入っている暗号資産、昔でいうと仮想通貨ですね。この『サナエトークン』について、この主催者側は高市総理にお墨付きをもらっているかのような広告宣伝をしたと。実際に『高市さ