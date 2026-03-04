お笑いタレント横澤夏子（35）が3日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。靴を履くのを嫌がる子どもの対処法を明かした。この日のゲスト、バレーボール元日本代表の栗原恵さん（41）は1歳の子どもとよく一緒に公園に行くという。そして「今、もう走り出す時期で、バーッと動くんで、とにかく外に連れて行くんですけど。靴を履くと嫌がるんですよ。靴を持って行くんですけど、嫌がるので結局ハイハ