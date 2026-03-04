今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、中東情勢に加えＡＤＰ雇用統計など米経済指標が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円９０～１５７円９０銭。 引き続きイランを中心とする中東情勢への警戒感が強まるなか、この日の東京市場のドル円相場は１５７円半ばでの一進一退が続いた。今晩は米２月ＡＤＰ雇用統計が発表される。６日の米２月雇用統計の前哨戦として、その結果が注目されている。ま