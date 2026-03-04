きょう（４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２０３３円安の５万４２４５円と大幅安で３日続落。相場はいくつかあるシナリオのもっとも厳しい選択肢に進んだ。日経平均はマドを開けての大陰線で２５日移動平均線に触れることもなく下抜け、これは単なる調整では終わらない雰囲気を醸している。７５日移動平均線が位置するのは５万２６０６円。昨年５月のゴールデンウィーク明け以降、下回ることのなか