Amazonで、ニューバランスのランニングシューズ「FuelCell Propel v5」がタイムセール中です。カラー、サイズにもよりますが、例えば27.5cmのWHITE/BLUEだと54％OFFの6,345円で購入できます。 あくまでランニングシューズなので、悪路も想定される本格的なアウトドアには向きません。しかし、街中を歩き回って撮影するという用途においてはけっこう良いパフォーマンスを見せてくれるかと