ソニー・クリエイティブプロダクツは3月3日〜5月10日の期間、「ピーターラビットぬい撮りフォトコンテスト」を、Instagramにて開催している。●優秀作品は運行予定の「ピーターラビットトレイン」車内の写真展に掲出予定今回の「ピーターラビットぬい撮りフォトコンテスト」は、ビアトリクス・ポター氏の生誕160周年を記念して、今夏に東急田園都市線にて予定する、「ピーターラビットトレイン」の運行に先立って行われる。