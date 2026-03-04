3月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは462銘柄。東証終値比で上昇は371銘柄、下落は61銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は113銘柄。うち値上がりが108銘柄、値下がりは2銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は1060円高と大幅高に買われている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率