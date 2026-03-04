月が地球の影に隠れる「皆既月食」が、県内でも観測されました。午後７時すぎ、福山市内でも月の一部が欠け始める様子が確認されました。福山市の中央公園芝生広場ではアマチュア天文愛好家による「皆既月食」観測会が開かれ、約３０人が集まりました。そして午後８時ごろ。月全体が地球の影に入り「皆既月食」の状態に。すると、雲のすきまからは赤黒い月が夜空に現れました。■アストロクラブふくやま児玉英夫さん「人間