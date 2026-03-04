北海道内のガソリン価格は、中東情勢の影響を受け前の週より３円高くなり、これで３週連続の値上がりとなりました。価格は３月５日以降さらに２円以上、上がる可能性があるということです。４日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、２日時点で１リットルあたり１５９．５円となり、前の週と比べて３円値上がりしました。道内のガソリン価格は、中東情勢の緊迫化により２月中旬から上昇傾向となっていて、