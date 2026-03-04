5人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が、NHK BS・BS4Kで23日から5日連続放送される旅番組『てくてく絶景』に出演する。今回の舞台は“大阪”で、正門は1月中旬、約25キロを歩く“ガチ歩き”に挑戦。その様子を、月曜から金曜までの5日間、日めくり形式で放送する。【番組カット】すごい！鳥を腕にのせる正門良規これまでさまざまな“日めくり旅”をお届けしてきたBSの旅番組のシリーズ第4弾。地元の皆さんなどを取材すると自