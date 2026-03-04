川口オートのG1「開設74周年記念グランプリ」は、4日が初日。地元格上の中村雅人（45＝川口）が6Rで20線大外の8枠から力強く追い上げて快勝した。前節の浜松SG全日本選抜は「気温が上がってからエンジンが悪くなってしまった」とシリーズ終盤で着順を落としたものの、地元に戻ってきて本来の底力を発揮してきたのはさすが。レース後は「リングを換えてセッティングを扱った。エンジンは少し粗さがあるけど、それよりも足回りの