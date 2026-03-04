【ニューヨーク＝山本貴徳】米ニューヨークの連邦地裁は３日、核物質や麻薬などの違法取引に関与したとして起訴されていた日本国籍の男（６１）に禁錮２０年を言い渡した。米司法省によると、男は、ミャンマーの反政府組織向けに地対空ミサイルなどの兵器を入手するため、反政府組織が保有していた核物質を「イランの核兵器計画関係者」を装った米麻薬取締局（ＤＥＡ）の覆面捜査員らに売却する取引を持ちかけた。押収された核