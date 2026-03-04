6日に予定されるカナダのカーニー首相と高市首相による首脳会談に先立ち、日本とカナダは第三国の有事で自国民が退避をする際、協力することで一致しました。茂木外相とマッケイ駐日カナダ大使が4日、外務省内で面会し、署名しました。海外から自国民が退避する場合、相互に支援・協力するほか、海外から退避の際、日本またはカナダでの一時滞在及び出入国の支援が盛り込まれています。日本は、同様の書面を韓国、オーストラリアと