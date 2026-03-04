「endoji tacos」は、円頓寺の人気ワインビストロ「commone」が、2025年12月からランチタイム限定で始めた創作タコス専門店です。昼のみの営業で、素材にこだわったオリジナルタコスを提供しています。タコスの要となるトルティーヤは、粉選びからこだわり店内で一から手作り。本場メキシコ産のとうもろこし粉と国産米粉をブレンドし、昆布だしや甜菜糖（てんさいとう）などで味付けします。生地は一枚ずつプレス機で成形