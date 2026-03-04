WBC連覇がかかる侍ジャパンの大谷翔平選手が4日午後会見に臨み、チームの雰囲気について聞かれると、「年々下の世代の人達が増えていくので、年取ったなと毎回思うんですけど」と話した。3月6日には初戦の台湾戦を迎えるが、現在の心境については、「まあ始まるなと。あした練習ありますけど、最後までしっかり調整して良い状態で臨みたいと思います」と淡々と応じた。台湾の印象について聞かれると、「ピッチャーについて素晴らし