「天ぷら KADOFUJI」は、地下鉄「国際センター」駅から徒歩1分。2025年12月にオープンした天ぷら店です。店主は、柳橋市場内の「天ぷらとワイン小島」やイタリアンで腕を磨いてきた実力派。鮮魚は柳橋市場から仕入れる目利き厳選の旬魚を使用。素材選びから妥協がありません。ランチタイムは、揚げたての天ぷらにご飯、味噌汁、天つゆ、漬物が付くお値打ちな定食を提供。なかでも【穴子天定食】は、大きな穴子を丸ごと