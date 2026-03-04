任侠映画や刑事ドラマで “名バイプレイヤー” としての地位を確立している俳優の寺島進。仕事は途切れないが、寺島の子どもの “騒動” が取りざたされ、SNSをざわつかせている。寺島は2009年に一般女性と結婚し、長女と長男が誕生した。ただ、3月3日の「WEB女性自身」で、小学5年の長男のトラブルが報じられたのだ。「記事によれば、長男が学校のスキー教室で宿泊した施設に電子タバコを持ち込んで喫煙し、同室の同級生と “