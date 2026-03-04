東京女子プロレスのインターナショナル・プリンセス王座を保持するみちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）が、古巣への恩返しを誓った。２０１９年に東京女子でデビューしたＭＩＲＡＩは２１年８月に専属契約終了となり退団。約４年４か月ぶりの古巣帰還となった１月の後楽園大会で同王座を初戴冠し、Ｖ２戦（２９日、東京・両国国技館）では同期の鈴芽（２７）を迎え撃つ。４日に開かれた調印式では目に涙を浮かべた鈴芽から