社民党の党首選が４日に告示され、大椿裕子前参院議員、ラサール石井副党首、福島瑞穂党首が立候補した。２１、２２日に投票が行われ、２３日に開票され、党首が決まる。社民党の党首選が行われるのは１３年ぶりとなる。大椿氏は「とことん働く人たちのための政党に」と訴え、「社民党の前身である日本社会党は『勤労大衆の組織結合体』として誕生しました。その原点に立ち返るべき」と意気込んだ。労働や農業問題に力を入れる