なでしこリーグ２部のＦＣふじざくら山梨が、このほど２０２６年の新体制を発表した。同クラブ初の女性指揮官として平山茶久美新監督（４１）がトップチームのコーチから昇格。平山新監督は「目標は明確で、なでしこ２リーグ優勝。そして１部昇格。今シーズンは『前進』をテーマに、攻守・メンタリティーともに前に出ていく姿勢を皆様に届けたい」と意気込んでいる。キャプテンは３季連続でＭＦ菅百花（３３）に決定。「現在チ