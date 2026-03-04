ＷＢＣ連覇を狙う日本代表の１次ラウンド初戦となる６日の台湾戦（東京ドーム）に先発するドジャース・山本由伸投手（２７）が４日、東京ドーム内で会見に臨んだ。今大会ではエースとして大きな期待を受ける右腕はお茶ポーズについて問われると「きのうの試合中、一番新しいポーズを見て、すごくいいなと思った。ＳＮＳを見て初めて意味を知った。あれをたくさんできれば点も入ると思うので、みんなでたくさんできるように頑張