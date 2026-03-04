侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が４日、東京ドームで行われた練習に参加し、会見を行った。井端監督は「明日試合ではないので、選手もリラックスしたかなと思う。また明日になったら切り替わると思う」と選手の状態について話すと、６日に初戦を迎える１次ラウンドのポイントを問われると「すべてポイント、大事な試合になる。特に初戦はチームの勢いをつけるために大事な試合だと思う」と話し、「厳しい戦いになるのは間違