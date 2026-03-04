メ～テレ（名古屋テレビ） 税理士の資格がないにもかかわらず、確定申告の書類を作成したとして、65歳の男が逮捕されました。 税理士法違反の疑いで逮捕されたのは、名古屋市中区の会社員、越田政一容疑者(65)です。 警察によりますと越田容疑者は、税理士の資格がないにもかかわらず、おととし12月ごろから去年9月ごろに、確定申告の書類など6通を作成し、税理士業務を行った疑いがもたれています。 調べに対し、