４日に姫路競馬場で行われた第１１レース（サラ４歳以上、Ｂ１ダート１５００メートル）で２番人気に支持された笹田知宏騎手が騎乗したタガノウィリアム（セン９歳、園田・新子雅司厩舎所属、父パイロ）が好位から抜け出して快勝。管理している新子雅司調教師（４８）は２０１２年６月の初出走以来、４７３１戦目で地方通算１２００勝目を達成した。同調教師は「スタッフ、ジョッキーのおかげ。（私自身）大けがをしたことも