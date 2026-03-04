岡山市中区3日午後8時15分撮影 ひな祭りの夜の天体ショーです。岡山市で3日夜、月が地球の影にすっぽりと入る「皆既月食」を見ることができました。 赤銅色と呼ばれる赤黒く、鈍い光。3日午後8時過ぎ、岡山市で撮影されました。 「皆既月食」は太陽、地球、月が一直線に並び、月全体が地球の影にすっぽりと入ることで起こります。見た目には完全に真っ暗にはなりません。 ほんのり赤黒く光るのは、地球