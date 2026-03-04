LITALICO提供 障害者の就職をサポートする就労支援事業所「LITALICOワークス高松」の開所式と内覧会が4日、高松市で開かれました。 LITALICO（りたりこ）は「障害のない社会をつくる」をビジョンに掲げ、就職情報サイトを運営するなど障害者をサポートしています。 高松市に新しくオープンする「LITALICOワークス」は、障害者の就職活動をサポートしたり、就職後の定着支援を行