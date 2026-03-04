福岡中央労働基準監督署は4日、福岡トヨタ自動車と40代の男性1人を書類送検しました。自動車運搬用のエレベーターに転落防止の措置をとっていなかった疑いです。このエレベーターではおととし、作業中の男性が転落して死亡しています。労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、福岡トヨタ自動車と、事故当時、部長職だった40代の男性です。福岡中央労働基準監督署によりますと、福岡トヨタ自動車と