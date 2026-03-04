第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」#108ラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ（高石あかり）。通りかかった丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）に連れられ病院で診察を受ける。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授かったことを知る。【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】これこれ！ 語学は“恋愛トーク”が一番でしょう。おトキはさっぱりのようだけど…家に帰ったトキの報告に