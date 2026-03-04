主審が子供にレッドカードとイエローカードをプレゼントする神対応ドイツ1部ブンデスリーガで驚きの一幕があった。現地時間3月1日に開催されたドイツ1部リーグ戦第24節シュツットガルトとヴォルフスブルクの試合後に、パトリック・イトリッヒ主審が観客に見せた神対応が「他の国とはちょっと違う」と話題を集めている。ヴォルフスブルクの日本人FW塩貝健人が後半1分から出場した試合は、4−0でホームのシュツットガルトが勝利