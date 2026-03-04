「壮絶な怒り」作戦でイランに空爆を敢行したトランプ米大統領の怒りが同盟国を狙った。イラン空爆のため要請した軍基地使用を拒否した英国とスペインに向け公開非難を浴びせながらだ。特にスペインに対してはすべての貿易取引を断つと宣言した。関税とグリーンランド併合問題に続きイラン空爆を経て米国と欧州の80年の「大西洋同盟」に本格的な亀裂が生じる様相に展開しているとの懸念が出ている。◇敵だったドイツの前で「英国に