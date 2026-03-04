静岡･御前崎市と市議会は、4日、国に対して浜岡原発に関する不適切事案の再発防止や防災対策の強化に関する要請活動を国へ行いました。原子力規制庁などへ要請を行ったのは、静岡･御前崎市の下村市長や市議会の正副議長らです。中部電力による浜岡原発のデータ不正問題について、原因究明や指導監視のほか再発防止策の策定を要請し、原子力規制庁の児嶋 洋平次長は、「事実関係の把握に努めていて詳細に話せる段階ではないが