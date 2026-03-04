４日、北京の人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の記者会見。（北京＝新華社記者／邢広利）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、中国経済は強い圧力に耐えて前進し、より新しく、より良い方向へ発展しているとし、次のように述べた。中国は世界で最も規模が大きく、業種が最も整った製造業体系を持ち、世界の産業・サプ