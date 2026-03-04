〈5人に1人が該当する「サイレントキラー」慢性腎臓病が認知症・脳梗塞・心筋梗塞を引き起こすという危険な「臓器連関」とは《人工透析は35万人》〉から続く日本人の約5人に1人が「慢性腎臓病」だと推計される現代。腎臓専門医として5000人以上の患者を診ており、『腎臓の教科書体液の循環・浄化から見る驚異の生命維持システム』（講談社 ブルーバックス）の著者である埼友クリニック外来部長の郄取優二氏は、「現代人