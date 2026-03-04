ボートレース平和島の「第24回府中市長杯」は4日、予選3日目が終了した。なお、荒天のため、8R以降は中止、打ち切り。従って、7Rまでの得点率上位12人が5日、4日目の11、12Rで行われる準優勝戦に進出する。重木輝彦（38＝兵庫）は3号艇1回乗りの6R。3コースから捲ったがターンが少し流れ、加藤翔馬の捲り差しを許して2着。それでも、最終的な得点率は7位で予選突破を決めた。レース後は「今のところ、伸びで負ける人はいない