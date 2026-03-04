『花贄さまの初恋』（文春文庫）苛酷な運命を背負ったヒロインに、圧倒的にポジティブな青年が“婚約者”としてやってくる――。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「龍に恋う」シリーズなど、やさしく美しい恋愛ファンタジーを数多く手がける道草家守さんによる新作『花贄さまの初恋』が、3月4日に発売されました。草花を自由に咲かせる不思議な力を持つヒロインと、まっすぐで正義感の強い青年が織りなす本作は、どのよう