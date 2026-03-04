第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本と同組の1次ラウンドC組で戦うチェコのダン・パディサク投手、元巨人のマレク・フルプ外野手が4日、東京ドームで公式会見に登場した。パベル・ハジム監督は明日5日の韓国との初戦にパディサクが先発すると発表。右腕は「できることすべてを出し切り、チームの勝利に貢献したい」と語った。チェコ出身で初のNPB支配下登録選手となったフルプ。「この球場に戻ってきたい