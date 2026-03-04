中国東北地方の“本場の味”を日本に伝える中華料理店グループ「味坊集団」は、ガチ中華ブームの先駆け的存在だ。このグループを一代にして築き上げた梁宝璋代表に、創業秘話を訊いた。（文中敬称略）【画像】「味坊鉄鍋荘」で食べられる「鉄鍋炖」は、創業者の梁宝璋氏が家庭で親しんだ料理◆◆◆「ガチ中華の祖」である。この人がいなければ、今日のパクチーの隆盛や羊肉ブームはなかったかもしれない。いまでは当たり前