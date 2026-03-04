【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】谷川が「極上ムーブ」で先制点（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が、華麗なテクニックでチャイニーズ・タイペイ女子代表の堅守をこじ開けた。待望の先制点にファンが歓喜している。オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝