社民党の党首選挙が4日に告示され、福島党首ら3人が立候補しました。党首選はおよそ13年ぶりとなります。今回立候補したのは、前の副党首で前参議院議員の大椿ゆうこ氏、副党首のラサール石井氏、現党首の福島みずほ氏の3人です。前副党首・前参院議員大椿ゆうこ候補「生活を支えること、労働を支えること、そのことなしには、平和や憲法、これを私たちがいくら訴えても心に響かないと思っています」現副党首・ラサール石井候補