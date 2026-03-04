AHOF（アホプ）が、次世代ボーイズグループのエースに浮上した。昨年、韓国地上波テレビ局SBSの企画で誕生したグループ。昨年7月にデビューした9人組AHOFが、グローバルK−POP投票サイト「Kトップスター」で「最高ルーキー部門」でトップになった。2月23日から今月1日まで、投票が実施された。韓国メディアのMKスポーツは「怪物新人AHOFは、圧倒的な得票率で1位となった。2位はHORI7ON（ホライズン）、3位はALPHA DRIVE ONE（アル