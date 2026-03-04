犬の肉球をケアする方法 1.保湿ケアをすること 犬の肉球の基本的なケア方法は、保湿をすることです。 犬用の肉球クリームや肉球バームなどの保湿剤を使用して保湿ケアを行います。保湿剤は市販されているもので大丈夫です。様々な商品がありますので、原材料をよく確認して購入しましょう。 市販されている保湿剤で迷ってしまったときは、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。保湿剤を処方してもらうことが